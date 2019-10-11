انفجار في ناقلة إيرانية واندلاع حريق على متنها قرب ميناء جدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (إسنا) الإيرانية، بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل "إرهابي".
ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الانفجار وقع في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وسبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.
وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل "إرهابي".
وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر هجوم، ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.
أفادت وكالة (إسنا) الإيرانية، بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل "إرهابي".
ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الانفجار وقع في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وسبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.
وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل "إرهابي".
وقالت الوكالة: "إن الناقلة الإيرانية في حالة مستقرة في البحر الأحمر، وترسو على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء مدينة جدة السعودي".
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية: "من المحتمل أن تكون ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر قد تعرضت لهجوم صاروخي".
وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر هجوم، ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.
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