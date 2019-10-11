دونالد ترامب يضع تركيا أمام ثلاثة خيارات

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، تغريدة على موقع (تويتر)، وضع فيها تركيا أمام ثلاثة خيارات، بعد اطلاقها للعملية العسكرية في سوريا والتي عرفت باسم (نبع السلام).



وقال الرئيس الأمريكي: "تركيا الآن تهاجم الأكراد، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام، لدينا خيار من بين هذه الخيارات: إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، ضرب تركيا بشدة ماليا وفرض عقوبات عليها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال دونالد ترامب: "لقد تمت هزيمة تنظيم الدولة برمته، ولم يعد يملك قوات على الأرض في سوريا"، مضيفا: "لقد قمنا بعملنا على أحسن وجه".