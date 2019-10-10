مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين بحادث سير شمال شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن مصطفى يحيى جناجرة (22 عاماً)، من بلدة طلوزة شمال شرق نابلس، مصرعه، مساء اليوم الخميس، وأصيب خمسة آخرين بحادث سير وقع على طريق الباذان شمال شرق نابلس هذا المساء



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح له: "إن الحادث وقع على طريق الباذان مساء اليوم الخميس، وصلت على أثره ستة إصابات للمستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج، وبعدها بقليل أعلن الأطباء عن وفاة المواطن جناجرة".



وأضاف: "إن خبراء الحوادث بشرطة المرور، باشروا بالتحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته كما تم إعلام النيابة العامة".