الدفاع التركية: مقتل 174 مسلحاً كرديا منذ بدء عملية "نبع السلام" بسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مقتل 174 مسلحا من الوحدات التركية منذ بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا.



وجاء في تغريدة، نشرت في الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على (تويتر)، اليوم الخميس: "تم قتل 19 عنصرا من (وحدات حماية الشعب الكردية) التي تعتبرها تركيا تنظيما "إرهابيا"، أثناء الغارات على مدينة رأس العين بشمال سوريا.



وأضافت الدفاع التركية: "إن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين تم قتلهم منذ انطلاق عملية (نبع السلام) يوم الأربعاء 9 تشرين الاول/أكتوبر، بلغ 174 شخصا".



وصرح مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، في حديث لقناة (RT) ضمن برنامج "قصارى القول"، اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية بشمال سوريا ناجحة حتى الآن وتسير وفق الخطة.