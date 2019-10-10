عربي

الداخلية المصرية: إحباط محاولة استهداف مركز أمني بالعريش

الداخلية المصرية: إحباط محاولة استهداف مركز أمني بالعريش
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، إحباط محاولة لاستهداف أحد المراكز الأمنية الواقعة في العريش شمال سيناء، بهجوم مسلح.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية المصرية، فقد قتل منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأسفرت مداهمة أمنية لمزرعة في مدينة العريش، شمال شرقي مصر، الشهر الماضي، عن مقتل 15 مسلحاً، متورطين في عمليات عدائية سابقة.

وقالت وقتها وزارة الداخلية: "استمرارا للجهود المبذولة بمجال ملاحقة العناصر المسلحة بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر المسلحة بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص (منطقة العبور) دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

وتابع البيان: "تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع (عدد "15" من تلك العناصر) وعُثر بحوزتهم على (9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، حزام ناسف)".

وتحارب مصر منذ فترة طويلة متطرفين يشنون هجمات أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

أخبار ذات صلة

السودان.. تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

السودان.. تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

الدفاع التركية: مقتل 174 مسلحاً كرديا منذ بدء عملية &#34;نبع السلام&#34; بسوريا

الدفاع التركية: مقتل 174 مسلحاً كرديا منذ بدء عملية "نبع السلام" بسوريا

غوتيريش: من الضروري للغاية وقف التصعيد في سوريا

غوتيريش: من الضروري للغاية وقف التصعيد في سوريا

&#34;أزمة الخبز&#34; بلبنان تتصاعد وإضراب مُرتقب لأصحاب الأفران

"أزمة الخبز" بلبنان تتصاعد وإضراب مُرتقب لأصحاب الأفران

ترامب يُؤكد مقتل &#34;خبير القنابل&#34; لدى القاعدة في اليمن

ترامب يُؤكد مقتل "خبير القنابل" لدى القاعدة في اليمن

أميركا تُسلّم العشرات من عناصر تنظيم الدولة للعراق

أميركا تُسلّم العشرات من عناصر تنظيم الدولة للعراق

الجيشان التركي والسوري يسيطران على بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا

الجيشان التركي والسوري يسيطران على بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل شخصاً مشتبه بدهسه شُرطييْن بضواحي القدس

الشرطة تعتقل شخصاً مشتبه بدهسه شُرطييْن بضواحي القدس

الاحتلال يُصادق على بناء 182 وحدة استيطانية بالأغوار

الاحتلال يُصادق على بناء 182 وحدة استيطانية بالأغوار

حمادة: سعر اسطوانة الغاز 59 شيكلاً للمواطن والاقتصاد بدأت بحملة لضبط الأسعار

حمادة: سعر اسطوانة الغاز 59 شيكلاً للمواطن والاقتصاد بدأت بحملة لضبط الأسعار

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

مكافحة الفساد: إقرار وتطوير النظم القانونية يسهل استرداد الأموال المنهوبة

مكافحة الفساد: إقرار وتطوير النظم القانونية يسهل استرداد الأموال المنهوبة

مالية غزة تُعلن شروط قبول طلبات الاستفادة من المستحقات المالية للموظفين

مالية غزة تُعلن شروط قبول طلبات الاستفادة من المستحقات المالية للموظفين

حلا القاضي: اللاعبة الفلسطينية تمتلك إرادة لا يمتلكها غيرها وينقصنا الاحتكاك والخبرة

حلا القاضي: اللاعبة الفلسطينية تمتلك إرادة لا يمتلكها غيرها وينقصنا الاحتكاك والخبرة

منوعات

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

عربي

السودان.. تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

السودان.. تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

غوتيريش: من الضروري للغاية وقف التصعيد في سوريا

غوتيريش: من الضروري للغاية وقف التصعيد في سوريا

ترامب يُؤكد مقتل &#34;خبير القنابل&#34; لدى القاعدة في اليمن

ترامب يُؤكد مقتل "خبير القنابل" لدى القاعدة في اليمن

أميركا تُسلّم العشرات من عناصر تنظيم الدولة للعراق

أميركا تُسلّم العشرات من عناصر تنظيم الدولة للعراق