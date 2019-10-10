الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفل (14 عاما) بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، مساء اليوم الخميس، بإجراءات التحقيق في ظروف طفل (14 عاما) من سكان بلدة عنبتا بمدينة طولكرم.



وأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح له، أن الطفل وصل الى المستشفى متوفيا، مشيرا إلى أنه تقرر التحفظ على الجثمان وإحالته الى معهد الطب العدلي للتشريح، لمعرفة سبب الوفاة.