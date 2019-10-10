دولي

تفاؤل بريطاني إيرلندي بشأن (بريكست)

تفاؤل بريطاني إيرلندي بشأن (بريكست)
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار، على أنه بوسعهما رؤية مسار إلى صفقة محتملة بشأن (بريكست)، وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان الذي نشره فارادكار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيه: "إن المحادثات التي جرت اليوم الخميس كانت مفصلة وبناءة".

وأضاف: "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الاتفاق في مصلحة الجميع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح البيان أن المحادثات ستستمر، وأن رئيس الوزراء الإيرلندي فارادكار سيطلع مسؤولي الاتحاد الأوروبي على المباحثات التي جرت الخميس.

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