استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة (فوكس نيوز)، أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين، غير راضين عن أداء رئيسهم دونالد ترامب في منصب الرئيس.



ووفقاً للاستطلاع، فقد أعرب 55% من المشاركين فيه عن هذا الرأي، فيما أكد 43% من المشاركين عن رضاهم عن الكيفية التي يدافع بها ترامب عن مصالحهم كمواطنين، ولم يحدد باقي المشاركين رأيهم.



وقد تم إجراء المسح في 6- 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وشارك فيه أكثر من ألف مواطن أمريكي، على خلفية التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب، والغرض منه هو تحديد ما إذا كان هناك سبب للإعلان عن عزل ترامب.