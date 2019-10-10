ترامب يُؤكد مقتل "خبير القنابل" لدى القاعدة في اليمن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خبير صنع القنابل في تنظيم (القاعدة) إبراهيم حسن عسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.



وكتب ترامب في (تويتر): "إن الولايات المتحدة، ستواصل مطاردة الإرهابيين من أمثال عسيري حتى لا يعودوا يشكلون تهديداً لأمتنا العظيمة"، على حد تعبيره.



ولم يتضح لماذا اختار ترامب تأكيد مقتل عسيري الآن، في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت عام 2018 عن مقتل القيادي في تنظيم (القاعدة).



وأشار مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إلى أنهم واثقون من أن "عسيري قتل"، لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.



وتسببت نشاطات عسيري بحالة من القلق في قطاع الطيران على مدى سنوات، واضطرت شركات الطيران في بعض الأحيان الى تعليق رحلاتها عبر الأطلسي، كما يعتقد أنه العقل المدبر لعملية تفجير لطائرة كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت في الولايات المتحدة عام 2009.