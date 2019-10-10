الشرطة تعتقل شخصاً مشتبه بدهسه شُرطييْن بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال عمل دورية شرطة تابعة لمركز شرطة جنوب شرق القدس، بتنظيم حركة السير أمام مدرسة في مدينة العيزرية، أشار ضابط الدورية لسائق مركبة بالتوقف بسبب قيادته المتهورة بالشارع إلا أن سائقها لم يستجب لإشارة الضابط، وقام بدهسه وشرطي آخر حاول إيقافه، كما اصطدام أثناء فرارة بمركبة مواطنة تسبب لها بأضرار مادية جسيمة.



وبعد اجراءات البحث والتحري، تم الاشتباه بشخص من بلدة أبو ديس وإلقاء القبض عليه.



وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه تم ضبط المركبة التي كان يقودها، وتبين بأنها غير قانونية، وأحالت المشتبه إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مشتبهاً به بدهس عُنصرين من شرطة جنوب شرق القدس، أثناء عملهما بتنظيم حركة السير، أول أمس أمام مدرسة في مدينة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.