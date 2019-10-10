الاحتلال يُصادق على بناء 182 وحدة استيطانية بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت ما تسمي بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خطة لبناء 182 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة (مفوا يريحو) في الأغوار.



ووفقاً لقرار حكومة الاحتلال، بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر، يشمل القرار أيضاً بناء مبانٍ عامة ومنطقة صناعية وتجارية للمستوطنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وجاء القرار الإسرائيلي، تماشياً مع تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإعلان "السيادة الإسرائيلية" على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.



الجدير ذكره، أن نتنياهو تعهد قبل الانتخابات بإعلان السيطرة على منطقة الأغوار، وهو ما تم رفضه فلسطينياً ودولياً.