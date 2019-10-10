شؤون فلسطينية

إصابة طلبة بالاختناق من قبل قوات الاحتلال بدير نظام برام الله

إصابة طلبة بالاختناق من قبل قوات الاحتلال بدير نظام برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم الخميس، عدد من طلبة مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة شمال غرب رام الله، ومواطنون بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع تجاههم، أثناء تواجدهم ضمن مشروع ترفيهي، ينفذ بالتعاون مع مؤسسة (الرؤيا) العالمية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اقتحمت محيط مدرسة القرية، وأطلقت قنابل الغاز، تجاه الطلبة المتواجدين في ساحتها للمشاركة بمشروع يُعنى بالأطفال، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمعلمين والعاملين في المؤسسة بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل رامز محمد التميمي (13 عاماً) لفترة قصيرة.

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