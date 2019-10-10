أبو الغيط: الاعتراف بفلسطين أصبح مهماً وهناك من يُشكك في حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأوروبيين، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد أبو الغيط في كلمته أمام المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انطلقت أعماله، اليوم الخميس، في برشلونة، أن الاعتراف بدولة فلسطين، أصبح مهماً اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لوقف الهجمة الشرسة على محددات القضية الفلسطينية، والأسس التي يُمكن أن يقوم عليها الحل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال: "إن القضية الفلسطينية "قضية العرب المركزية"، ما تزال دون حل، والفلسطينيون يفتقدون لأي أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل".



وأضاف: "إن السنوات الماضية شهدت تراجعاً خطيراً على صعيد إمكانية حل هذا النزاع ذي التأثير البالغ على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن هناك من يُشكك في حل الدولتين، دون أن يطرح بديلاً آخر، كما أن هناك من يروج لإمكانية استمرار الوضع القائم، بل شرعنته عبر إجراءات باطلة لتقنين الاحتلال، وهو وضع ترفضه كافة الأمم المحبة للسلام والعدالة.