حمادة: سعر اسطوانة الغاز 59 شيكلاً للمواطن والاقتصاد بدأت بحملة لضبط الأسعار

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية.



وقال سمير حمادة، مسؤول لجنة الغاز في جمعية شركات محطات البترول بغزة، مساء اليوم الخميس: "إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد بضروة التدخل وضبط سوق البترول والغاز في قطاع غزة، خاصة بعد انتشار نقاط التوزيع العشوائية من قبل بعض الموزعين، مايشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، نظراً لوجودها بين المناطق السكنية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضاف حمادة: "إن وزارة الاقتصاد، بدأت بالفعل منذ يوم أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط أسعار الغاز في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين والدفاع المدني، ومنع انتشار النقاط العشوائية غير المرخصة، والتي كبدت المحطات الرئيسية خسائر كبيرة، مشدداً على إلزام شركات الغاز باحترام القانون، وبالتسعيرة المعلنة فقط من قبل هيئة البترول، وهي 54 شيكلاً للاسطوانة في محل الموزع، و59 شيكلاً للمواطن".



ووجه حمادة رسالة للمواطن أو المستهلك، بعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين لدى وزارة الاقتصاد، حفاظاً على حياتهم، مبيناً أن جمعيته لا دخل لها في عملية تحديد الأسعار بشكل شهري، وأن مايحدث هو مضاربات بين الشركات ومحطات التوزيع، الأمر الذي يُسبب تذبذباً في الأسعار، مؤكداً التزام شركات البترول بما هو مُعلن فقط من وزارة المالية.