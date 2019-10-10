شؤون فلسطينية

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عامل من بلدة السيلة الحارثية بمدينة جنين برصاص معدني مغلف بالمطاط، خلال محاولته الدخول لأراضي عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على العامل محمود رفيق جرادات قرب بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، عند قرية ظهر العبد قرب حاجز برطعة جنوبي جنين، ما أدى لإصابته بالساق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يشار إلى أن إطلاق النار على العمال تكرر في الأيام الأخيرة، إذ أصيب شابان قبل أسبوع بنفس الطريقة خلال دخولهم من بوابات جدار الفصل والتوسع العنصري.

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