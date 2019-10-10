مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

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رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.



وقالت مصادر محلية: "إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).