مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين
رام الله - دنيا الوطن
سرق مستوطنون اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.
وقالت مصادر محلية: "إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
سرق مستوطنون اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.
وقالت مصادر محلية: "إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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