الجيشان التركي والسوري يسيطران على بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا





من جانبها، أكدت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن الجيشين التركي والسوري، قطعا شبكة طرق توصل بين خمسة مدن شرقي مدينة الفرات.

رام الله - دنيا الوطنقال متحدث من المعارضة السورية، مساء الخميس: "إن القوات التركية ومسلحين من المعارضة طوقوا بلدتي رأس العين وتل أبيض، الخاضعتين للأكراد، بعد السيطرة على القرى المحيطة بهما"، بحسب وكالة (روتيرز).وأفادت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية في وقت سابق، بسيطرة الجيش الوطني السوري على ثلاث قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.وأفادت الوكالة بأن الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين بعد اشتباكات مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني.وأشارت إلى أن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها بلغ منذ صباح الخميس خمس قرى، حيث سبق وأن تمت السيطرة على قريتي تل فندر واليابسة في تل أبيض.وأكدت في السياق أن تلك القوات اتخذت إجراءات أمنية في القرى التي سيطرت عليها.