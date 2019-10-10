عربي

الجيشان التركي والسوري يسيطران على بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا

الجيشان التركي والسوري يسيطران على بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث من المعارضة السورية، مساء الخميس: "إن القوات التركية ومسلحين من المعارضة طوقوا بلدتي رأس العين وتل أبيض، الخاضعتين للأكراد، بعد السيطرة على القرى المحيطة بهما"، بحسب وكالة (روتيرز).

وأفادت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية في وقت سابق، بسيطرة الجيش الوطني السوري على ثلاث قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين بعد اشتباكات مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني.

وأشارت إلى أن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها بلغ منذ صباح الخميس خمس قرى، حيث سبق وأن تمت السيطرة على قريتي تل فندر واليابسة في تل أبيض.

وأكدت في السياق أن تلك القوات اتخذت إجراءات أمنية في القرى التي سيطرت عليها.

من جانبها، أكدت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن الجيشين التركي والسوري، قطعا شبكة طرق توصل بين خمسة مدن شرقي مدينة الفرات.

أخبار ذات صلة

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

رغد صدام حسين لترامب: من سيعوضنا والدي الذي استشهد دفاعًا عن العراق

رغد صدام حسين لترامب: من سيعوضنا والدي الذي استشهد دفاعًا عن العراق

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية

نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

جنين: إصابة عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

مكافحة الفساد: إقرار وتطوير النظم القانونية تسهل استرداد الأموال المنهوبة

مكافحة الفساد: إقرار وتطوير النظم القانونية تسهل استرداد الأموال المنهوبة

حلا القاضي: اللاعبة الفلسطينية تمتلك إرادة لا يمتلكها غيرها وينقصنا الاحتكاك والخبرة

حلا القاضي: اللاعبة الفلسطينية تمتلك إرادة لا يمتلكها غيرها وينقصنا الاحتكاك والخبرة

انطلاق المعرض التفاعلي &#34;حجرلوجيا&#34; للمجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم معالم القدس المعمارية

انطلاق المعرض التفاعلي "حجرلوجيا" للمجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم معالم القدس المعمارية

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

وزير الحكم المحلي يستكمل مع نظيره المصري بنود الاتفاق بمجالات التعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يستكمل مع نظيره المصري بنود الاتفاق بمجالات التعاون المشترك

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

منوعات

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

عربي

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها