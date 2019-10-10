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إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره

إفشال هجوم لتنظيم الدولة شمال سوريا واعتقال خمسة من عناصره
رام الله - دنيا الوطن
أفشلت قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة رأس العين بشمال سوريا، هجوما لمجموعة مسلحة من تنظيم الدولة على المدنيين، واعتقلت الخلية المؤلفة من خمسة مسلحين.

وذكرت وكالة (هاوار) الكردية، أنه بالتزامن مع قصف الطائرات والمدفعية التركية لمدينة سريه كانيه (رأس العين)، بدأ مسلحو تنظيم الدولة بالتحرك داخل المدينة لزعزعة الأمن داخلها وتسهيل الطريق للجيش التركي بالتوغل البري في المنطقة، فحاولت خلية من تنظيم الدولة، الهجوم على المدنيين داخل المدنية وخلق الفوضى فيها"، حسب قولها.

وأضافت: "طوقت قوات الحماية الجوهرية المؤلفة من سكان المدينة، الخلية النائمة لعناصر تنظيم الدولة على وجه السرعة في دوار الشهداء، وألقت القبض عليهم مباشرة."

وختمت الوكالة قائلة: "حاول عناصر تنظيم الدولة صباح اليوم الخميس، الهجوم على المدنيين في قرية تويمية جنوب سريه كانيه، وتصدت لهم قوات الأسايش ما أدى لمقتل 4 مسلحين".

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