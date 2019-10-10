دولي

كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية

كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت كوريا الشمالية الإدانة الخارجية لأسلحتها "بالاستفزاز الخطير"، وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية النووية بعيدة المدى.

تحذير وزارة خارجية بيونغ يانغ، الخميس، جاء عقب انهيار المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع في السويد، وهي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من سبعة أشهر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاء بيان الوزارة عقب قيام أعضاء أوروبيين في مجلس الأمن الدولي بإدانة اختبار كوريا لصواريخ باليستية مؤخرا، بالإضافة لاختبارات أخرى.

وقالت الوزارة: "لصبرنا حدود. هذه الإدانة تدفع كوريا الشمالية لإعادة النظر فيما إذا كانت ستواصل خطوات نزع السلاح التي اتخذتها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة".

وعلقت كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية بعيدة المدى العام الماضي، وفككت موقع تجارب صواريخ بعيدة المدى جزئيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الشمالية وصفت اجتماعا عقده مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة بدعوة من دول أوروبية وتجربة صاروخية أميركية حديثة بأنهما استفزازان خطيران

ونقلت الوكالة عن بيان نسبته للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية القول: "حقيقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضع ظلما قضية دفاعنا عن النفس في الأيدي الخطأ. تدفعنا لإعادة النظر في الخطوات المهمة التي اتخذناها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة".

أخبار ذات صلة

الإعصار (هاغيبيس) يصل اليابان بعد تسببه بمقتل شخصين..وتوقعات بإجلاء أربعة ملايين نسمة

الإعصار (هاغيبيس) يصل اليابان بعد تسببه بمقتل شخصين..وتوقعات بإجلاء أربعة ملايين نسمة

وفاة أول إنسان يسير في الفضاء عن 85 عاماً

وفاة أول إنسان يسير في الفضاء عن 85 عاماً

إيران: سنرد بقوة على من استهدف ناقلة نفطنا

إيران: سنرد بقوة على من استهدف ناقلة نفطنا

إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها

إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها

شاهد: مقتل أربعة أمريكيين وإصابة آخرين بإطلاق نار بنيويورك

شاهد: مقتل أربعة أمريكيين وإصابة آخرين بإطلاق نار بنيويورك

بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه

بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه

الأمم المتحدة قلقة من ظاهرة تعذيب الأسرى في إسرائيل

الأمم المتحدة قلقة من ظاهرة تعذيب الأسرى في إسرائيل

المصادقة على انقسام كتلة تحالف &#34;يمينا&#34; إلى كتلتين

المصادقة على انقسام كتلة تحالف "يمينا" إلى كتلتين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط مركبة يقودها حدث بحمولة زائدة 20 راكب شرقي نابلس

الشرطة تضبط مركبة يقودها حدث بحمولة زائدة 20 راكب شرقي نابلس

الشرطة:(33) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (99) مطلوبا الأسبوع الماضي

الشرطة:(33) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (99) مطلوبا الأسبوع الماضي

علي أبو زهري يثمن زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

علي أبو زهري يثمن زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية

(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابة إسرائيلي و52 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابة إسرائيلي و52 مواجهة

لجان العمل الصحي تستنكر اقتحام الاحتلال مقرها وتدعو لفضح ممارساته

لجان العمل الصحي تستنكر اقتحام الاحتلال مقرها وتدعو لفضح ممارساته

انطلاق أعمال مؤتمر (فتح) الأول للمقاومة الشعبية بالضفة

انطلاق أعمال مؤتمر (فتح) الأول للمقاومة الشعبية بالضفة

الطيبي: علينا ألا ندرك أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العنف بالوسط العربي

الطيبي: علينا ألا ندرك أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العنف بالوسط العربي

منوعات

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

عربي

بوتين يُوجه طلباً للقوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا

بوتين يُوجه طلباً للقوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

&#34;نبع السلام&#34; التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

"نبع السلام" التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي