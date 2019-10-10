الجيش التركي يقصف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا





واشارت قناة (الجزيرة) الفضائية، إلى أن الجيشين التركي والسوري الحر، سيطرا على قريتي (بير عاشق) و(حميدية) بالقرب من مدينة تل أبيض شمال سوريا.



وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، قد أعلن أمس عن انطلاق العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كاكا) والدولة، شمال سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انطلاق العملية البرية فيما بعد بالمنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقصفت آليات عسكرية تابعة للجيش التركي، اليوم الخميس، مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، وذلك في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا أمس ضد الجماعات المسلحة.