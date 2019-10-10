مالية غزة تُعلن شروط قبول طلبات الاستفادة من المستحقات المالية للموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل للتسهيلات المقدمة من الوزارة بخصوص الاستفادة من المستحقات، صباح يوم الأحد الموافق 13/10/2019.
وقالت الوزارة: إن التسهيلات ستكون للطلاب الخريجين ولم يحصلوا على شهاداتهم، والطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة سيكون التسجيل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال رابط الدخول الموحد.
وكذلك لحالات الزواج والوفاة سيكون التسجيل من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عبر وزارة كل موظف، واستقبال حالات العلاج كما هو معمول به حالياً من خلال وزارة كل موظف، ولن يتم قبول أي طلب بشكل فردي من الموظفين.
أما الأوراق الثبوتية لحالات الزواج :
- وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.
- شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف.
- ستكون الأولوية للسن الأكبر.
الأوراق الثبوتية لحالات الوفاة:
- شهادة وفاة لمن توفاهم الله اعتباراً من تاريخ 1/10/2019 مرفق بها صلة قرابة المُتوفى بالموظف من أقارب الدرجة الأولى.
- أن يكون المتوفى أحد مُعالي الموظف.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل للتسهيلات المقدمة من الوزارة بخصوص الاستفادة من المستحقات، صباح يوم الأحد الموافق 13/10/2019.
وقالت الوزارة: إن التسهيلات ستكون للطلاب الخريجين ولم يحصلوا على شهاداتهم، والطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة سيكون التسجيل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال رابط الدخول الموحد.
وكذلك لحالات الزواج والوفاة سيكون التسجيل من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عبر وزارة كل موظف، واستقبال حالات العلاج كما هو معمول به حالياً من خلال وزارة كل موظف، ولن يتم قبول أي طلب بشكل فردي من الموظفين.
أما الأوراق الثبوتية لحالات الزواج :
- وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.
- شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف.
- ستكون الأولوية للسن الأكبر.
الأوراق الثبوتية لحالات الوفاة:
- شهادة وفاة لمن توفاهم الله اعتباراً من تاريخ 1/10/2019 مرفق بها صلة قرابة المُتوفى بالموظف من أقارب الدرجة الأولى.
- أن يكون المتوفى أحد مُعالي الموظف.
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