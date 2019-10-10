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شؤون فلسطينية

انطلاق المعرض التفاعلي "حجرلوجيا" للمجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم معالم القدس المعمارية

انطلاق المعرض التفاعلي "حجرلوجيا" للمجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم معالم القدس المعمارية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جمعية برج اللقلق، ومؤسسة النيزك معرض التوثيق المعماري التكنولوجي للحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي عن البلدة القديمة في القدس والذي يحمل عنوان "حجرلوجيا" وذلك في جامعة الخليل في مدينة الخليل، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والحكومية ولجنة الإعمار وعدد من الفنانين الفلسطينيين.

حضر حفل الافتتاح رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو، والنائب الإداري، د. نبيل حساسنة، وعميدة كلية الآداب، د. رغد دويك، ومدير مكتب النيزك الخليل، معاذ مرعب، والمدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي، منتصر ادكيدك، والفنان المقدسي عبد الجليل الرازم.

بدأ السيد ادكيدك بالترحيب بالحضور والشخصيات والمؤسسات، وأكد أن المشروع يستهدف الطلاب  المحرومين من دخول القدس والتعرف على المعالم المقدسية، وعبر عن سعادته لإنجاز هذا العمل الفريد من نوعه في مجال التكنولوجيا وتوظيفها من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي في مدينة القدس بالشراكة مع مؤسسة النيزك.

وخلال كلمته عبر الزرو عن امتنانه من هذا العمل الجاد وأوضح أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين وان هذا النوع من الاعمال الفنية والثقافية الفريدة ما يحتاجه طلابنا ليكون مثال لهم في تطوير الاعمال التاريخية والاثرية في فلسطين.

يتكون المعرض من مجسمات ثلاثية الابعاد لمواقع تاريخية وأثرية هي الأشهر داخل البلدة القديمة في القدس تعطي صورة ثلاثية الابعاد بمقاييس هندسية شبه حقيقة لكن مصغرة للمباني نفسها مع روبوت الي يشرح عن كل مجسم وايضا زاوية  لعرض الاعمال التكنولوجية  وزاوية لتقنية (360 VR) لتعرف على القدس وزاوية  اخرى لعرض التطبيقات الثقافية والتعليمية التي صممتها جمعية برج اللقلق المجتمعي.

جدير بالذكر، ان المعرض من تنفيذ جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع مؤسسة النيزك وبإشراف مؤسسة التعاون وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

سيتم عرضه عبر معارض تفاعلية خاصة بالمدارس في الضفة الغربية لتعريف الطلاب بالمعالم الدينية والاثرية الأشهر داخل البلدة القديمة من القدس، المعرض نفسه جزء من رسالة وفكرة متكاملة لدمج الماضي بالحاضر وبرؤية المستقبل فالراوي روبوت والمروية هي مجسمات ثلاثية الابعاد لأهم مباني القدس الاثرية ذات الطراز المعماري المتميز في معرض تفاعلي. 



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