داخلية غزة تُصدر تنويهًا للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في قطاع غزة، بدء اختبارات اللياقة البدنية للمتسابقين، الذين لم يستكملوا مراحل التسجيل لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني للعام 2019م، وذلك ابتداء من صباح الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق مواعيد محددة.وأوضحت الهيئة أنه بإمكان كل متسابق الاستعلام عن موعد وساعة اختبار اللياقة البدنية الخاص به من خلال الفحص عن طريق تسجيل الدخول الموحد عبر الرابط المدرج أدناه.كما دعت المتسابقين للحضور للاختبارات قبل موعد الاختبارات بنصف ساعة من الموعد المحدد لهم، مع ارتداء زي وحذاء رياضيين، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.