عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

وقال عودة، في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: مطالبنا الآنية والمباشرة واضحة جدًا: القضاء على عصابات الإجرام، السوق السوداء والخاوة، وسحب السلاح، نريد أن نعيش بمجتمع خالٍ من الأسلحة.





وعبر عودة عن اعتزازه الشديد بشعبنا الذي أغلق الشوارع، ليعبّر عن صرخة الحياة والعدل.















رام الله - دنيا الوطنعقب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة على إغلاق شارعين 6 (عابراسرائيل) و1 (طلوع القدس) بقوله: أردنا إيصال صرختنا إلى المؤسسة الحاكمة، والمجتمع الإسرائيلي، لأنني نريد جوابًا شافيًا ومباشراً لقضية العنف والجريمة في مجتمعنا.