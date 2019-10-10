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شؤون فلسطينية

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا
رام الله - دنيا الوطن
عقب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة على إغلاق شارعين 6 (عابراسرائيل) و1 (طلوع القدس) بقوله: أردنا إيصال صرختنا إلى المؤسسة الحاكمة، والمجتمع الإسرائيلي، لأنني نريد جوابًا شافيًا ومباشراً لقضية العنف والجريمة في مجتمعنا.

وقال عودة، في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: مطالبنا الآنية والمباشرة واضحة جدًا: القضاء على عصابات الإجرام، السوق السوداء والخاوة، وسحب السلاح، نريد أن نعيش بمجتمع خالٍ من الأسلحة. 

وعبر عودة عن اعتزازه الشديد بشعبنا الذي أغلق الشوارع، ليعبّر عن صرخة الحياة والعدل.




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