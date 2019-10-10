العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح، العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة.



وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، خصوصاً في ظل التطورات على الساحة السورية، وفق صحيفة (الغد) الأردنية.



وشدد الملك عبد الله، على رفض الأردن لأي انتقاص من سيادة سوريا، وتهديد وحدتها، وضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول.