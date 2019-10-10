وزير الحكم المحلي يستكمل مع نظيره المصري بنود الاتفاق بمجالات التعاون المشترك

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، بنظيره المصري اللواء محمود شعراوي، واستكمل معه بحث سبل التعاون، وبنود الاتفاق في مجالات تبادل الخبرات، وبناء القدرات والتعاون المشترك.



جاء ذلك، خلال لقائهما في مقر وزارة التنمية المصرية في القاهرة، في إطار مشاركته مع الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.



وأشاد الصالح، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بدور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وعمقها العربي، ومساندتها للشعب الفلسطيني في كافة المراحل على مدار السنوات الماضية في كافة المستويات.



وأشار إلى بحث تبادل الخبرات في مواضيع التحول الرقمي وتقديم الخدمات التكنولوجية، مما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز التنمية المحلية المصري للتدريب.



وفي اللقاء، استكمل الطرفان إعداد الاتفاق الذي تم خلال زيارته السابقة في أيلول/ سبتمبر الماضي، واتفق على عرضه على الجهات المختصة تمهيداً لتوقيعه قريباً، كما اتفق على تشكيل اللجنة الرباعية من الوزارتين والسفارتين للمتابعة والتنفيذ.



وأطلع الصالح نظيره المصري على واقع قطاع الحكم المحلي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، وقصص النجاح رغم كل التحديات في العديد من المجالات الحيوية، ونوه الى توجهات وخطط الحكومة الفلسطينية والوزارة، خاصة فيما يتعلق بالانفكاك التدريجي عن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب إلى العمق العربي.



بدوره، تحدث شعراوي عن التجربة المصرية في إدارة قطاع الحكم المحلي، والجهود المبذولة من الحكومة المصرية للتوجه لتمكين الإدارة المحلية بالقيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.



وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، رزق الزعانين، وحسام ذوقان من سفارة دولة فلسطين في مصر.