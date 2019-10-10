شؤون فلسطينية

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)
رام الله - دنيا الوطن
تم توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) اليوم من قبل سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ماسايوكي ماغوشي وممثلي كل من مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لقرى شمال غرب القدس وجمعية المتضررين من الجدار الزراعية  واتحاد الشباب الفلسطيني وجمعية سيدات أريحا الخيرية وجمعية بيت ساحور التعاونية  والمؤسسة الطوعية المدنية  كل على حدا، في مقر الممثلية اليابانية في رام الله ، وقد بلغت القيمة الاجمالية للتمويل 534410 دولارات.

سيستخدم مجلس الخدمات المشترك منحة قيمتها 90180 دولاراً لتوزيع 540 حاوية نفايات في 16 موقعاً في منطقة شمال غرب القدس. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في هذه المواقع، وضمان بيئة آمنة والتقليل من المخاطر البيئية على الصحة العامة.

كما ستستخدم جمعية المتضررين من الجدار الزراعية منحة قيمتها 90000 دولار لتركيب نظام الألواح الشمسية في تجمع الوليدة البدوي في منطقة بيت لحم، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى الكهرباء، حتى يتمكن المزارعون من استخدام الكهرباء في تصنيع منتجات الألبان التي تشكل مصدر دخل لهم.

كما وسيستخدم اتحاد الشباب الفلسطيني في رام الله  منحة قيمتها 89971 دولاراً لإعادة تأهيل 11 مدرسة عامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم من خلال أعمال المشروع توفير  113 وحدة صحية خاصة بهم، وسبع وحدات للشرب، ومنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة لضمان سهولة الدخول والخروج.

وأيضاً ستستخدم جمعية سيدات أريحا الخيرية منحة بقيمة 90279 دولاراً لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للمدرسة التابعة للجمعية، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير الطاقة الكافية لتشغيل أنظمة تكييف الهواء في الفصول الدراسية، وكذلك تحسين البيئة التعليمية للطلاب في الجمعية. 

كما ستستخدم جمعية بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي منحة بقيمة 89500 دولار لتوفير وحدة التنظير في مستشفى شيبرد الميداني من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية في المستشفى، وبالتالي عدم الحاجة لتحويل المرضى إلى مراكز طبية أخرى.

وأخيراَ سوف تستخدم المؤسسة الطوعية المدنية منحة بقيمة 84480 دولاراً بهدف تسهيل الوصول إلى المياه من خلال إنشاء وإعادة تأهيل 15 بئر مياه في منطقة طوباس وقلقيلية، وتمديد خط مياه بطول 1.2 كم مع تركيب 5 خزانات مياه في منطقة عزّون بمحافظة قلقيلية .

وهنأ السيد ماسايوكي المستفيدين، وتمنى لهم جميعاً التوفيق والنّجاح في المشروع، مؤكداً التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 91. مليار دولار للفلسطينيين، وقد صيغت مشاريع (GGP) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط منذ عام 2010.

أخبار ذات صلة

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

العسيلي: نُخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود بتعاون مصري

العسيلي: نُخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود بتعاون مصري

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

رام الله تنضم إلى المسار السياحي &#34;إبراهيم الخليل&#34;

رام الله تنضم إلى المسار السياحي "إبراهيم الخليل"

بلدية جنين تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; أسباب إغلاق سوق الخضار في المدينة

بلدية جنين تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب إغلاق سوق الخضار في المدينة

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

رام الله تنضم إلى المسار السياحي &#34;إبراهيم الخليل&#34;

رام الله تنضم إلى المسار السياحي "إبراهيم الخليل"

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة

منوعات

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

عربي

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً