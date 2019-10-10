توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)



كما ستستخدم جمعية بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي منحة بقيمة 89500 دولار لتوفير وحدة التنظير في مستشفى شيبرد الميداني من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية في المستشفى، وبالتالي عدم الحاجة لتحويل المرضى إلى مراكز طبية أخرى.



وأخيراَ سوف تستخدم المؤسسة الطوعية المدنية منحة بقيمة 84480 دولاراً بهدف تسهيل الوصول إلى المياه من خلال إنشاء وإعادة تأهيل 15 بئر مياه في منطقة طوباس وقلقيلية، وتمديد خط مياه بطول 1.2 كم مع تركيب 5 خزانات مياه في منطقة عزّون بمحافظة قلقيلية .



وهنأ السيد ماسايوكي المستفيدين، وتمنى لهم جميعاً التوفيق والنّجاح في المشروع، مؤكداً التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.



ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 91. مليار دولار للفلسطينيين، وقد صيغت مشاريع (GGP) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط منذ عام 2010.



ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في هذه المواقع، وضمان بيئة آمنة والتقليل من المخاطر البيئية على الصحة العامة.كما ستستخدم جمعية المتضررين من الجدار الزراعية منحة قيمتها 90000 دولار لتركيب نظام الألواح الشمسية في تجمع الوليدة البدوي في منطقة بيت لحم، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى الكهرباء، حتى يتمكن المزارعون من استخدام الكهرباء في تصنيع منتجات الألبان التي تشكل مصدر دخل لهم.كما وسيستخدم اتحاد الشباب الفلسطيني في رام الله منحة قيمتها 89971 دولاراً لإعادة تأهيل 11 مدرسة عامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم من خلال أعمال المشروع توفير 113 وحدة صحية خاصة بهم، وسبع وحدات للشرب، ومنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة لضمان سهولة الدخول والخروج.وأيضاً ستستخدم جمعية سيدات أريحا الخيرية منحة بقيمة 90279 دولاراً لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للمدرسة التابعة للجمعية، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير الطاقة الكافية لتشغيل أنظمة تكييف الهواء في الفصول الدراسية، وكذلك تحسين البيئة التعليمية للطلاب في الجمعية.