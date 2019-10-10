عربي

رغد صدام حسين لترامب: من سيعوضنا والدي الذي استشهد دفاعًا عن العراق

رغد صدام حسين لترامب: من سيعوضنا والدي الذي استشهد دفاعًا عن العراق
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
ردّت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف قرار تدخل بلاده في الشرق الأوسط، بالأسوأ على الإطلاق.

وكتبت رغد عبر صفحتها على موقع (فيسبوك): نعرف منذ البدء أنه قرار جائر و خطأ، لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟

وتساءلت أيضاً: "من سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا و بهتانًا؟".

وختمت رغد، حديثها قائلة: أنا أعلم ..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه.

وكان ترامب، نشر تغريدة على (تويتر) قال فيها: صرفت الولايات المتحدة 8 تريليونات من الدولارات على القتال ومراقبة الشرق الأوسط، مضيفًا: "لقد مات الآلاف من جنودنا أو أصيبوا بجروح، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر، لذا فإن التدخل في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية

نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

قَصف 181 هدفاً.. تركيا تُعلن بدء العملية البرية في هجومها على شمال سوريا

قَصف 181 هدفاً.. تركيا تُعلن بدء العملية البرية في هجومها على شمال سوريا

مقتل ثلاثة أطفال وامرأة جراء سقوط قذيفة تركية في مدينة ‎القامشلي السورية

مقتل ثلاثة أطفال وامرأة جراء سقوط قذيفة تركية في مدينة ‎القامشلي السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

عودة: إغلاق أهم شارعين في إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

توقيع ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع الأهلية الممول من (اليابان)

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

سلطة جودة البيئة تضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني في الخليل

رام الله تنضم إلى المسار السياحي &#34;إبراهيم الخليل&#34;

رام الله تنضم إلى المسار السياحي "إبراهيم الخليل"

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة

منوعات

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

أول رد فعل لصبا مبارك بعد وفاة طليقها ووالد طفلها الوحيد

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

عربي

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

العاهل الأردني عن العملية العسكرية التركية: نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً