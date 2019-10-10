رغد صدام حسين لترامب: من سيعوضنا والدي الذي استشهد دفاعًا عن العراق

صدام حسين

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رام الله - دنيا الوطن

ردّت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف قرار تدخل بلاده في الشرق الأوسط، بالأسوأ على الإطلاق.



وكتبت رغد عبر صفحتها على موقع (فيسبوك): نعرف منذ البدء أنه قرار جائر و خطأ، لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟



وتساءلت أيضاً: "من سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا و بهتانًا؟".



وختمت رغد، حديثها قائلة: أنا أعلم ..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه.



وكان ترامب، نشر تغريدة على (تويتر) قال فيها: صرفت الولايات المتحدة 8 تريليونات من الدولارات على القتال ومراقبة الشرق الأوسط، مضيفًا: "لقد مات الآلاف من جنودنا أو أصيبوا بجروح، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر، لذا فإن التدخل في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".