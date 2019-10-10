شؤون فلسطينية

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان

النائب جبارين: نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هو الضمانة لانتزاع حقنا بالأمان
النائب الدكتور يوسف جبارين
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب الدكتور يوسف جبارين، خلال مشاركته في قافلة السيارات الاحتجاجية في شارع عابر إسرائيل (شارع 6): إن "مشهد الالتحام ما بين قوافل السيارات من الجليل، المثلث، الساحل والنقب، هو الرسالة الأقوى التي نبعثها اليوم، رسالة مفادها أن شعبنا بكافة أماكن تواجده يتوحد لمواجهة وباء العنف والجريمة، وأن جماهيرنا على استعدادٍ لتصعيد النضال أكثر وأكثر حتى تقوم سلطات تنفيذ القانون بواجبها تجاه بلداتنا العربية".

وأضاف جبارين في تصريح وصل "دنيا الوطن" : "نضالنا الجماهيري وتعاضدنا الشعبي هما الضمانة لإنتزاع حقنا في الحياة والأمن والأمان. إننا نقف على مفترق طرقٍ تاريخيّ، ولم يعد بوسعنا تحمّل أصوات الرصاص، نزيف الدماء والعبث في أمن وأمان أطفالنا، على الشرطة، وباقي سلطات تنفيذ القانون اتخاذ قرار لا رجعة فيه بجمع السلاح من بلداتنا، ولجم عصابات الإجرام".

ودعا جبارين خلال المظاهرة إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية حول أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك لبحث معمق في أسباب تفاقمها، وكذلك لوضع حلول واضحة وطرح خطط وتوصياتٍ شموليّة من شأنها وضع حدٍ لهذا الوباء، الّذي يُهدد أمن وأمان المجتمع العربي بأسره.

وأوضح جبارين أن تعيين لجنة تحقيق رسمية، يتم من قبل رئيسة المحكمة العليا، بعد قرار حكومي، وتكون برئاسة قاض، وعليها أيضًا ضم ممثلين حقيقيين عن المجتمع العربي.

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