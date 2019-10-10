العسيلي: نُخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود بتعاون مصري

وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ورئيس الاتحاد العربي للجلود، محمد مهران، اليوم الخميس، التعاون المشترك لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود في فلسطين.



وأبدى الجانب المصري، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الاستعداد لمساعدة فلسطين في إنشاء هذه المنطقة الصناعية، انطلاقاً من الخبرة في هذا المجال على غرار مدينة (الروبيكا) الصناعية.



وبين الجانبان، أنه سيتم قريباً إطلاق أول علامة تجارية عربية مشتركة من الجلود والمنتجات الجلدية، بالتعاون المشترك بين كل دول الاتحاد، بهدف التصدير إلى الخارج للدول الأفريقية والأوروبية، وتنشيط حركة التجارة المشتركة بين الدول العربية، ورفع صادرات هذا القطاع.



وأشار الجانبان إلى زيارة مرتقبة لوفد فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث التعاون المشترك، والاطلاع على الخبرة المصرية في قطاع دباغة الجلود، بما يؤسس لإنشاء منطقة صناعية، خاصة بصناعة الجلود في فلسطين.