أول خطاب لأردوغان بعد بدء عملية "نبع السلام" شمال سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الإدانات التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى أنقرة بعد إعلان الأخيرة عن شن عمليات عسكرية شمال سوريا، والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".



وقال أردوغان، خلال خطاب بمقر (حزب العدالة والتنمية) الحاكم: إن الهدف من عملية نبع السلام هو المساهمة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووحدتها السياسية.. الدول التي تتكلم الآن لا تعلم أنها صدّرت الإرهابيين إلى تنظيم الدولة الذي جاء من فرنسا وألمانيا وهولندا، ونحن أرسلنا هؤلاء الإرهابيين إلى الأماكن التي أتوا منها.. نحن من يكافح الإرهاب على أرض الواقع وفي الميدان ولا نكتفي بالكلام، والعملية التي بدأناها أمس ستساهم في تأمين الاستقرار لسوريا في فترة صياغة الدستور السوري"، وفق تعبيره.



وأضاف: "ليس لدينا مشكلة مع إخواننا الأكراد، وعمليتنا ليست عملية احتلال".



وتابع: "ينبغي على المملكة العربية السعودية، أن تنظر في المرآة، من الذي أوصل اليمن إلى هذه الحال؟ ألم يمت عشرات الآلاف؟ عليكم أن تُحاسَبوا أولاً على هذا.. لا يمكن لمن يقتل آلاف اليمنيين أن يندد بعملياتنا".