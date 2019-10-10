البرغوثي: انتصار جديد لحركة المقاطعة في جنوب إفريقيا



وحيا البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" قرار الكنيسة الميتودية، التي كان الزعيم نيلسون مانديلا، ينتمي إليها والتي لها تاريخ عريق في مكافحة (الأبرتهايد).





وقال البرغوثي: إن هذا القرار يمثل ضربة موجعة للاحتلال ونظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي، خاصة أنه يأتي بعد قرار الكنائس الإنجيلية في جنوب أفريقيا الانضمام لحركة المقاطعة.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن المؤتمر العام للكنائس الميتودية في جنوب القارة الأفريقية، قرر الانضمام لحركة مقاطعة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها بسبب سوء معاملتها للفلسطينيين، ودعا القرار إلى مقاطعة كل الشركات الإسرائيلية، وطالب الحجاج المسيحيين للأراضى المقدسة بمقاطعة شركات السياحة الإسرائيلية والتعامل مع شركات السياحة البديلة الفلسطينية.