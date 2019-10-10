شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

محافظ سلفيت يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
افتتح محافظ سلفيت، اللواء الدكتور عبد الله كميل، اليوم، مشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشمالي الرئيسي لمدينة سلفيت، وذلك بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي وبإشراف من مؤسسة التعاون وبلدية سلفيت، بحضور أمين سرحركة فتح إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، ورئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبيدي، وممثل مؤسسة التعاون، د. نجاة غنام، ومدير الحكم المحلي، رائد مقبل، ونائب قائد المنطقة، وعدد من مدراء وممثلي المؤسسة الأمنية والرسمية بالمحافظة.

وأشاد محافظ سلفيت، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بالإنجازات التي حققتها بلدية سلفيت خلال الفترات السابقة، مؤكداً على أهمية الدور المجتمعي والتنموي للنهوض بالبلدية، مثمناً جهودهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية  للمدينة.

وشكر مؤسسة التعاون والصندوق العربي لإنماء الاجتماعي والاقتصادي على دعمهم المتواصل؛ لتنفيذ المشاريع التنموية في محافظة سلفيت. 

وأشاررئيس بلدية سلفيت، زبيدي إلى أهمية هذا المشروع، كونه يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة سلفيت والبلدات المجاورة، وشكر المحافظ كميل على اهتمامه المتواصل والمؤسسات الشريكة والممولة لإنجاح هذا المشروع.  


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