رام الله تنضم إلى المسار السياحي "إبراهيم الخليل"





ووقع رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الاتفاقية مع مدير عام مؤسسة مسار إبراهيم الخليل جورج رشماوي، بحضور مدير محافظات الشمال في وزارة السياحة والآثار إبراهيم الحافي، وكل من مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن، ومديرة العلاقات العامة في بلدية رام الله، مها شحادة، وفؤاد معدي، مسؤول شعبة المراكز السياحية في بلدية رام الله.



وتضم بنود الاتفاقية ربط المنطقة الشرقية لمحافظة رام الله مع المسار الوطني، مما سيعزز من السياحة البيئية في المنطقة عامة وفي رام الله خاصة، وسيمتد هذا المسار من بلدة كفر مالك حتى رام الله مروراً بـ 12 قرية، والذي من شأنه تنشيط الحركة السياحية من خلال إشراك الجمعيات والتعاونيات في هذا المسار.





وسيكون دور بلدية رام الله من خلال مركزها السياحي العمل على بناء المسار وتفعيله من خلال الدلالة السياحية، الذي يوفرها المركز.





كما تم الاتفاق على ربط رام الله بمسار شمال القدس، الذي يمر من ست قرى في شمال محافظة القدس والمسمى بـ "طريق القدس" وذلك للتأكيد على ربط هذه القرى بمركزها والعاصمة القدس.



يشار إلى أن مسار إبراهيم الخليل، هو مسار مشي يمر عبر الضفة الغربية ابتداءً من غرب جنين إلى المنطقة الواقعة جنوب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث إن المسار يقودك نحو أعماق ذاكرة وتراث الشعب الفلسطيني، ويدعوك لاكتشاف الحياة الأسرية في القرى، والقبائل البدوية، وتقاليد الضيافة القديمة المتأصلة في قلب الحياة الفلسطينية.



أما مؤسسة مسار إبراهيم الخليل، فهي مبادرة سياحة مجتمعية غير ربحية، تهدف إلى تحديد وتطوير مسار إبراهيم في وحول المناطق الفلسطينية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطنوقعت بلدية رام الله، اتفاقية لانضمامها إلى المسار السياحي "مسار إبراهيم الخليل" والذي يشارك فيه ما يقارب 45000 سائح للمشي في مواقع متعددة في فلسطين.