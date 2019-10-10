شؤون فلسطينية

بلدية جنين تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب إغلاق سوق الخضار في المدينة

بلدية جنين تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب إغلاق سوق الخضار في المدينة
سوق الخضار - جنين
رام الله - دنيا الوطن
كشف ممدوح عساف، مدير عام بلدية جنين، اليوم الخميس، أسباب اتخاذ البلدية قراراً بإغلاق سوق الخضار الرئيسي في المدينة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن بلدية جنين أغلقت سوق الخضار، بسبب الالتزامات الكبيرة على أصحاب البسطات في السوق.

واضاف: البلدية منحت عدداً من مواطني المدينة، 220 بسطة على مساحة 2200 متر مربع، على أساس كل صاحب بسطة يدفع للبلدية 500 دينار أردني في العام، وذلك منذ أربع سنوات.

وقال مدير عام بلدية جنين: "حتى الآن لم يلتزم أصحاب البسطات بدفع 2000 دينار أردني على كل بسطة، حيث جرت مراسلات وإخطارات ومناشدات، ولأول مرة رئيس البلدية يناشد أصحاب البسطات ولكن دون جدوى. 

وشدّد عساف على أن مجمع سوق الخضار، له فاتورة شهرية كبيرة من قبل البلدية، من نفايات وخدمات عامة وحمامات، "لم يدفعوا أي شيء.

وقال: للأسف الشديد بعد المراسلات، ورغم أنه أمس كان هناك قرار من المجلس البلدي، أن تفتح مؤسسة البلدية حتى الساعة الثامنة مساء؛ لمنح فرصة لأصحاب البسطات، لكن دون جدوى، وبالتالي تم إغلاق السوق.

وفيما يتعلق بديون أصحاب البسطات، قال عساف: إن نحو 220 بسطة بواقع 2000 دينار من أربع سنوات مضت، حيث إن ما يقارب 400 ألف دينار هي التزامات، أي نحو مليوني شيكل.

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