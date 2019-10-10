شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة

الديمقراطية تدين الهجوم التركي على سوريا وتُحذر من ولادة إسرائيل أخرى بالمنطقة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، العدوان الآثم لتركيا على أراضي الجمهورية العربية السورية وشعبها، وقالت إنه انتهاك سافر للسيادة السورية ولمبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول والشعوب، وتدخل فظ في الشأن السوري الداخلي، ومحاولة لدفع عجلة التاريخ إلى الوراء عبر اللجوء إلى القوة والبطش لتحقيق الأهداف الاستعمارية العدوانية.

وأكدت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن القضايا المتفرعة عن الأزمة السورية، هي شأن خاص بالشعب السوري ومؤسساته الرسمية، وهو المعني بمعالجتها عبر الحوار الوطني، بما يخرج سوريا من أزمتها، ويعيد لها استقرارها وأمنها، ويعيد وضعها على طريق البناء والنمو والازدهار.

ودعت الجبهة الشعوب والدول العربية كافة إلى الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، في مواجهة العدوان التركي السافر، كما دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، في وقف العدوان التركي، حتى لا تجد المنطقة نفسها بعد فترة أمام دولتين تستعملان القوة والعدوان؛ لتحقيق أهدافهما الاستعمارية: هما إسرائيل وتركيا.

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