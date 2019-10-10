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البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها

البرلمان العربي: على المعارضة السورية عدم مشاركة تركيا في أعمالها
رام الله - دنيا الوطن
وصف مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، ما فعله الجيش التركي في سوريا، بالعدوان السافر، لافتًا إلى أنه عمل مُدان، داعياً لضرورة عدم مشاركة قوات المعارضة في هذا الفعل.

وقال رئيس البرلمان العربي: إن هذا العدوان يُعد تعدياً سافراً على سيادة واستقلال دولة عربية، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والأعراف الدولية، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلاقات حُسن الجوار.

وأضاف: "هذا العدوان التركي المُدان والمرفوض يُعد
تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر"، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عاجلة لإلزام الجمهورية التركية بالوقف الفوري لهذا العدوان، وسحب قواتها من جميع الأراضي السورية.

كما حمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، وعواقبه الوخيمة، والمتمثلة في زيادة المعاناة الإنسانية للمدنيين السوريين، وتهجيرهم، وتدهور الأوضاع في هذ المناطق، وخلق موجة جديدة من اللاجئين، وزيادة نشاط الجماعات الإرهابية، وتعطيل مسار العملية السياسية في سوريا.

ودعا رئيس البرلمان العربي، قوات المعارضة السورية إلى عدم المشاركة في فعل يستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة وسلامة أراضيها.

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