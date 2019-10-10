شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

الرئيس عباس يُعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان
الرئيس عباس والملك السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أبرق الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة الخيزرانة، والدة الأمير بندر بن سلطان، بن عبد العزيز آل سعود.

وقال في برقيته: "نتقدم لكم أخانا العزيز ولأفراد الأسرة السامية كافة باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمي شخصياً بأحر تعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية بوفاة الأميرة الخيزرانة، داعين الله تعالى أن يشملها بعميم عفوه وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وان يمن عليكم بموفور الصحة وبالعمر المديد، ويحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما بعث برقية تعزية، إلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة الخيزرانة.

وأبرق الرئيس معزياً، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة والدته الاميرة الخيزرانة، بعد حياة قضتها بعمل الخير وطاعة الله تعالى.

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