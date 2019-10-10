شؤون فلسطينية

أحد قتلة عائلة دوابشة يستعد للتجنيد في الجيش الإسرائيلي

أحد قتلة عائلة دوابشة يستعد للتجنيد في الجيش الإسرائيلي
حد قتلة عائلة دوابشة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، عن أن مستوطناً شارك في عملية قتل أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما، في الضفة الغربية، يتواجد حالياً في مؤسسة عسكرية إسرائيلية تمهيداً لتجنيده في الجيش.

وأوضحت الصحيفة، أن المستوطن المذكور يتواجد حالياً في مؤسسة تحضيرية للخدمة العسكرية وسط إسرائيل، ولم يتم كشف هويته لدى اعتقاله، بادعاء أنه كان في سن (16 عاماً) عندما وقعت العملية، ويرمز له بالحرف (أ).

وكان محامو المستوطن (أ) توصلوا إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة، تم من خلالها شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية الإجرامية، بادعاء أنه لم يصل إلى منزل عائلة دوابشة، وبدلاً من ذلك تقضي صفقة الادعاء بأن يعترف بالتآمر على ارتكاب جريمة.

وحسب صفقة الادعاء، فإنه يتعين أن يقبع (أ) خمس سنوات في السجن، رغم وحشية الجريمة، التي وقعت في تموز/ يوليو العام 2015، وتم خلالها إحراق منزل عائلة دوابشة واستشهاد الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة طفلهما الآخر أحمد بجروح خطيرة.

وصادقت المحكمة المركزية في اللد، على صفقة الادعاء، في 12 أيار/ مايو الماضي، وكانت المحكمة نفسها أصدرت قراراً في تموز/ يوليو من العام الماضي، بتحويل (أ) إلى الحبس المنزلي، بعد أن مكث سنتين في السجن، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورغم معارضة النيابة للإفراج عنه، إلا أن المحكمة قررت تحويله إلى الحبس المنزلي، بتوصية من مصلحة الأحداث.

وسبق ذلك قرار آخر للمحكمة نفسها، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ألغت بموجبه اعترافات (أ) وعميرام بن أوليئيل، الذي أدين بتنفيذ العملية الإجرامية، بادعاء أن هذه الاعترافات جُبِيَت من خلال ممارسة التعذيب.

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