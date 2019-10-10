مستوطنون يستولون على نبع للمياه في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولى مستوطنون، اليوم الخميس، على نبع للمياه في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وشرعوا بترميمها.



وقال رئيس مجلس المالح مهدي دراغمة، إن مستوطنين استولوا على نبع "عين الحلوة"، وبدأوا بترميمها، كما منعوا السكان من ري المزروعات من مياهها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).