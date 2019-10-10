الاحتلال يجرّف أراضٍ في "الحمة" ويخطر بوقف العمل في منشأة بمنطقة حمصة





كما سلمت سلطات الاحتلال، إخطاراً بوقف العمل في منشأة بخربة حمصة، تعود للمواطن محمد إبراهيم عيسى أبو الكباش.





رام الله - دنيا الوطنجرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضٍ للمواطنين بمنطقة الحمة في الأغوار الشمالية، كما سلّمت إخطاراً بوقف العمل في منشأة بمنطقة حمصة.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن أعمال التجريف، جرت في أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الحمة، ولم تعرف الأسباب حتى الآن، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).