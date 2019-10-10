شؤون فلسطينية

عيادات مراكز الإصلاح بالخدمات الطبية تُقدم (4476) خدمة طبية خلال سبتمبر

عيادات مراكز الإصلاح بالخدمات الطبية تُقدم (4476) خدمة طبية خلال سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
قدَّمت عيادات مراكز الإصلاح في الخدمات الطبية، التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4476 خدمة طبية خلال أيلول/ سبتمبر من عام 2019م عبر عيادتها ومراكزها الطبية المختلفة في محافظات قطاع غزة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات عيادات مراكز الإصلاح في الخدمات الطبية، أنها قدمت 4476 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، خلال أيلول/ سبتمبر المنصرم.

وبيّن التقرير، أن أقسام التمريض قدَّمت الخدمة لـ 1463 مواطناً في حين قدمت أقسام الصيدلة الخدمة لـ 1622 مواطناً، فيما قدَّمت أقسام الأسنان التابعة للعيادات والمراكز 295 خدمة، بينما قدَّمت الخدمة لـ 194 مواطناً من قبل قسم المختبر خلال أيلول/ سبتمبر من العام الحالي.

جدير بالذكر، أن عيادات مراكز الإصلاح، تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والأسنان.

وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة عيادات المراكز الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، رائد صيدلي محمود أبو ريالة، أن جهود الطواقم والكوادر الطبية في حالة تطوير وتحديث مستمر، ليتسنى لها تقديم أفضل خدمة صحية للنزلاء في مراكزها.



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