شؤون فلسطينية

دعوات لمشاركة واسعة في المسيرات التضامنية مع الأسرى غداً

دعوات لمشاركة واسعة في المسيرات التضامنية مع الأسرى غداً
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، غدا الجمعة.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها وصل "دنيا الوطن" إن المسيرات ستنطلق في العديد من المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وعدة مناطق في أراضي الـ 1948، تضامنا مع الأسرى، خاصة المضربين منهم.

وأكدت أن هذه المسيرات التي ستنظم عند الساعة الواحدة ظهراً بدعوات من مجموعات شبابية، ونشطاء المقاومة الشعبية، والحركة الطلابية، تأتي تعبيراً عن وقوف شعبنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يعانون ظروفاً اعتقالية بالغة القسوة عبر سياسة التعذيب الممنهج بحقهم، كما يجري مع الأسيرة اللبدي، والعربيد، كذلك المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد.

كما دعت، إلى المشاركة في الفعالية التي ستقام يوم غد الجمعة الساعة الواحدة ظهراً على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، لإرسال رسالة أن الأسرى لن يكونوا وحدهم فريسة للتعذيب الوحشي الممارس بحقهم، وأن شعبهم الوفي لن يخذلهم في معركتهم العادلة.

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