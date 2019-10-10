شؤون فلسطينية

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل، الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقالت في بيان مقتضب: إن الحافلات المقرر سفرها، هي العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، حتى الرقم (50) من كشف (10/2). 

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. 

ودعا لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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