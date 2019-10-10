بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل





وقالت في بيان مقتضب: إن الحافلات المقرر سفرها، هي العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، حتى الرقم (50) من كشف (10/2).





وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





ودعا لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل، الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.