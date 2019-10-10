دولي

ثلاثة بجروح خطيرة.. إصابة تسعة جراء انفجار قرب مطار "لينتس" في النمسا

ثلاثة بجروح خطيرة.. إصابة تسعة جراء انفجار قرب مطار "لينتس" في النمسا
الشرطة النمساوية - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة بحالة الخطر، جراء انفجار قرب مطار "لينتس" في النمسا.

وقالت الشرطة المحلية: إن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينز في النمسا، أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة في تغريدة لها: أن الانفجار وقع بمبنى شركة (AVE) في هورشينغ، أسفر عن إصابة عدة أشخاص، كما نقل موقع (سبوتنيك).

ووقع الحادث في موقع مخصص للتخلص من القمامة في هورشينغ، وأفادت للشرطة النمساوية، بوقوع تسعة إصابات، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، فيما لا يزال سبب الانفجار غير واضح

وكان شخصان قُتلا أمس الأربعاء، في إطلاق نار قرب معبد ومطعم في مدينة "هالة" بشرق ألمانيا. 

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