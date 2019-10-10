قوات الاحتلال تهدم مساكن من الصفيح وخياماً للسكن شرق يطا

هدم في يطا - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساكن من الصفيح وخياماً للسكن، واستولت على خلايا للطاقة الشمسية، في خربة "الدقيقة"، شرق يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب، راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت الخربة، وهدمت بركسات ومساكن من الصفيح في منطقة شعب الحراثين.



وأضاف: أن تلك القوات، استولت على خلايا للطاقة الشمسية تستخدم لغايات إنارة المساكن، تعود ملكيتها للمواطن جميل محمود النجادة، ونجله محمود، وما زالت متواجدة بالمكان، وهناك مخاوف من عمليات هدم أخرى في محيط المكان.