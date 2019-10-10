نتنياهو: إيران تسعى جاهدة لتشديد قبضتها على لبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة



وأضاف نتنياهو: أن طهران تسلح نفسها باستمرار وتهدد بمسحنا عن الخريطة، لكن إسرائيل "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: إن إيران تسعى جاهدة إلى تشديد قبضتها على لبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة.جاء ذلك في تصريحات له، خلال مراسم تأبين قتلى "حرب الغفران"، كما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.