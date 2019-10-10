هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير المريض بدوان أبو ميالة بظروف صعبة

الأسير المريض بدوان أبو ميالة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل احتجاز الأسير المريض بدوان عمران أبو ميالة (38 عاماً) من محافظة الخليل، بظروف صعبة.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الأسير أبو ميالة، والقابع حالياً في معتقل (عوفر)، يواجه أوضاعاً صحية قاسية للغاية، فهو مصاب برأسه قبل اعتقاله، وبسبب إصابته فهو يعاني من فقدان التركيز وصعوبة في الكلام والتذكر، ولا يستطيع تحريك يده اليمنى، كما أنه يُصاب بحالات تشنج وإغماء بين الحين والآخر.



ولفتت الهيئة إلى أنه على الرغم من وضعه الصحي المقلق، والانتكاسات التي يُصاب بها الأسير أبو ميالة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الاحتلال من إصدار قرار اعتقال إداري بحقه لمدة ستة أشهر.



وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل أبو ميالة، وعن أي تداعيات تطرأ على حالته الصحية، وطالبت بضرورة تكثيف الجهود القانونية للعمل على إنهاء الاعتقال الإداري الجائر، الذي طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، بما فيهم المرضى.