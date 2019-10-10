مُقعدة تُناشد الرئيس: لا أملك النقود للعلاج بمصر فحولوني للقدس بين أهلي





تقول محاسن لـ"دنيا الوطن": "تم عمل تحويلة لي إلى المقاصد في القدس، لكنهم رفضوا حالتي، فتم تحويلي إلى مصر، لكنني لا أريد العلاج هناك، لأني لا أملك المال، ولا يوجد أحد يرافقني، في القدس أشعر أنني بين أهلي".





تتقاضي محاسن راتب شئون بقيمة 350 شيكل فقط، وهو لا يسد شيئاً من احتياجاتها وعلاجاتها باهضة الثمن.





تُناشد محاسن الرئيس عباس بتبني حالتها، والنظر إلى وضعها الصحي، والعمل على توفير مكان ملائم لتعيش به، وتحويلها إلى القدس للعلاج، وتقول: "جل ما أتمناه أن أعيش حياتي بشكل طبيعي".





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رام الله - دنيا الوطنتعيش السيدة محاسن نعيزي (44 عاماً)، حياة تعيسة كتبها القدر لها، حيث تعيش لوحدها في مخزن غير مؤهل للسكن، وتُعاني من أمراض عديدة، فهي مُقعدة بسبب ارتخاء شديد في الأعصاب، وضعف بالعضلات، كما تعاني من ضعف شديد بالنظر، ومشاكل في المعدة، ومشاكل في القلب، وتبول لا إرادي.