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نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية

نتائج رسمية نهائية.. حزب النهضة يفوز بالانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة الانتخابات في تونس، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد الماضي، وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 41%.

وجاء حزب "حركة النهضة" بزعامة راشد الغنوشي في الصدارة بـ 52 مقعداً، يتبعه حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه مرشح الرئاسة المفرج عنه من السجن نبيل القروي بـ 38 مقعداً، وفق ما نقل (الجزيرة.نت).

وأظهرت النتائج حصول حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعداً، فالحزب الحر الدستوري (17)، تليه حركة الشعب (16)، ثم حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد (14).

وكانت حركة النهضة، أعلنت وضع شروط تُحدد ملامح تحالفاتها المقبلة، بينما بادرت قوى سياسية أخرى- منها حزب "قلب تونس" إلى تأكيد أنها ستختار المعارضة، ولن تتحالف مع النهضة.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة، وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

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